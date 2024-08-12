جهاز المخابرات يعيد اثنتين من الإيزيديات المختطفات من الجانب السوري

2024-08-12 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، اليوم الإثنين، إعادة اثنتين من الإيزيديات المختطفات من الجانب السوري.وقال اللواء رسول- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية البحث عن المختطفات الإيزيديات وبشكل مكثف".وأضاف، أنه "من خلال جمع المعلومات والمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي- بعد أخذ الموافقات الأصولية من قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع قيادة قوات الحدود- من إعادة اثنتين من الإيزيديات المختطفات على يد عصابات الشر داعش الإرهابية خلال اغتصابها أراضي محافظة نينوى، إذ تم إعادتهما من الجانب السوري وتسليمهما إلى ذويهما، أحدهما طفلة تبلغ من العمر نحو 10 سنوات".وأكد، أن "القائد العام للقوات المسلحة يتابع بشكل شخصي ملف إعادة المختطفات الإيزيديات وشدد في أكثر من اجتماع أمني ومناسبة على إعادة جميع المختطفات إلى ذويهن وبذل كل الجهود وتسخير الإمكانيات لهذا الغرض".