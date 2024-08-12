مبابي يتصدر قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا

2024-08-12 17:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة ريال مدريد الإسباني لمواجهة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبية.

وسيلتقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا مع أتالانتا بطل الدوري الأوروبي الأربعاء الرابع عشر من آب الحالي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبية في مباراة ستقام على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

وبالإضافة إلى مبابي ضمت قائمة ريال مدريد كل لاعبيه الذين خاضوا غمار يورو 2024 وكوبا أميركا 2024 مثل الحارس الأوكراني لونين والمدافع الإسباني داني كارفاخال ولاعبي الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني والكرواتي لوكا مودريتش إضافة إلى نجم المنتخب التركي الصاعد أردا غولر، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.