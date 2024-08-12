2024-08-12 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين،موافقة الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (فيفا)، على دخول العراق ضمن مشروعِ تطويرالفئات العمريّة، واعتمد في ذلك على ما قدّمه العراق من برنامجٍ تطويري.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدَ في مقرِّ الاتحادِالعراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، الاجتماعُ المُوسع بين الاتحادِ العراقيّلكُرةِ القدم مع رؤساءِ الاتحاداتِ الفرعيّة لمناقشةِ العديد من القضايا المُتعلقةبتَطويرِ اللعبةِ في المُحافظات.

وحضر الاجتماع رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم «عدناندرجال» ونائباه «علي جبار» و «يونس محمود»، وأعضاء المكتب التنفيذيّ (أحمد الموسويوغالب الزاملي وخلف جلال ومحمد ناصر ورحيم لفتة وكوفند عبدالخالق).

وأكد رئيسُ الاتحاد عدنان درجال، على إقامةِ مشروع الحلم،وذلك في 15 شباط / فبراير من العامّ المُقبل في كلٍ من العاصمةِ بغداد ومدينتيالبصرة وأربيل كمرحلةٍ أولى.

وأضاف درجال، أن الملاكاتَ الأجنبية لإدارةِ المشروعستزور العاصمةَ بغداد ومحافظتي البصرة وأربيل للتحضير للمشروع، مطالباً، الاتحاداتَالفرعيّة الـ (17) بترشيح مديرين فنيين للعمل في المشروع.

وأوضح أن "بطولةَ كأس العالم للناشئين ستقام كل عامٍبدلاً من عامين، وكذلك الحال لبُطولةِ آسيا للفئةِ نفسها"، مؤكداً: إنه، ومنأجل مواكبةِ ذلك، يجب التذكيرُ بأن تكون لدى كل فريقٍ في دوري المُحترفين أربعةفرق للفئاتِ العمريّة، ودوري الدرجة الممتازة ثلاثة فرق للفئات العمريّة، مما يزيدمن قاعدةِ اللاعبين وتسجيل لاعبي الفئات العمريّة سيقضي على التزويرِ في أعماراللاعبين.

وتابع: "سأقومُ بزيارةٍ إلى المحافظاتِ من أجل لقاءِالمحافظيّن، وحثهم على صرفِ الأموال المُخصصةِ للاتحاداتِ الفرعيّة، وتخصيص قطعالأراضي لمشروع الحلم، لأنه ليس مشروعَ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم فحسب، بل هومشروع دولة، وهذا المشروعُ سيستقطب العديدَ من المدربين، وفي جميع الاختصاصات".

وذكر رئيسُ الاتحاد، أن الاتحاد الدولي وافق على دخولالعراق ضمن مشروعِ تطوير الفئات العمريّة، واعتمد في ذلك على ما قدّمه العراق منبرنامجٍ تطويري.

هذا واستعرض المديرُ الفنيّ لمشروع الحلم (كارلوسرودريغيز) أمام المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد ورؤساء الاتحادات الفرعية جوانبَمتعددةً من مشروع الحلم في الارتقاء بقاعدةِ كرة القدم مستقبلاً.