الشيكل يهبط مقابل الدولار مع تزايد مخاوف اتساع الحرب

2024-08-12 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة الاثنين مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية. وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيقل للدولار بحلول الساعة 1255 بتوقيت غرينتش نزولا من 3.72 شيكل يوم الجمعة، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيقل. وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني.