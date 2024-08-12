السوداني: ماضون في أتمتة البطاقة التموينية ضمن جهودنا لمكافحة الفساد

2024-08-12 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، المضيّ في أتمتة البطاقة التموينية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن السوداني ترأس ، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بمتابعة ملفّ أتمتة البطاقة التموينية، جرى خلاله البحث في مراحل المشروع وأهمّ متطلباته وتوفير احتياجاته. وأكد السوداني وفقا للبيان، أهمية المضيّ في عملية الأتمتة، لأنها تقع في صلب توجه الحكومة في الإصلاح المالي والإداري، وكذلك في جهودها الخاصة بمكافحة الفساد. وأشار السوداني، إلى ارتباط هذا الملفّ بأكثر من أولوية، من بين الأولويات الخمس التي تبناها البرنامج الحكومي، على مسار تأمين الموادّ الغذائية لكل الفئات والشرائح المشمولة، بدون تأخير أو تعطيل، وبما يرتقي إلى تلبية طموحات المواطنين في جميع أرجاء العراق. وشدد رئيس الوزراء بحسب البيان، على أهمية المتابعة الحثيثة لمفردات عملية الأتمتة ودقة البيانات، في سبيل تقديم خدمة تمتاز بالحداثة وتتجاوز كلّ العقبات والعقد الروتينية.