"وربة الكويتي" يدرج صكوكا مستدامة بـ500 مليون دولار في دبي

2024-08-12 17:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت ناسداك دبي، الاثنين، إدراج صكوك مستدامة قيمتها 500 مليون دولار أصدرها بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، الذي يعد رابع إدراج ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان البالغة قيمته ملياري دولار. وقالت ناسداك دبي في بيان، إن هذا الإدراج يحظى بأهمية خاصة، باعتباره أول إصدار على الإطلاق لصكوك مستدامة في الكويت؛ وفقا لإطار التمويل المستدام لبنك وربة، حيث تمّ تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة 5 سنوات لدعم المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة، تماشيا مع أهداف الاستدامة العالمية. وتواصل ناسداك دبي استقطاب إدراجات الصكوك والسندات، إضافة إلى الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك والسندات المدرجة في البورصة 134 مليار دولار، إلى جانب الإدراجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وتمثل قيمة الصكوك المستدامة منها 18 مليار دولار، بما في ذلك الإصدار الأخير من بنك وربة. وحظي إدراج صكوك بنك وربة المستدامة بإقبال هائل من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 ضعف حجم الإصدار، ما يؤكد على قوة الطلب المتزايدة على فرص الاستثمار المستدامة في المنطقة. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي :حريصون على مواصلة دعمنا المستمر لمبادرات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة، وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بإدراج صكوك بنك وربة المستدامة في ناسداك دبي، بما يعكس التزامنا بتوفير منصّة قوية للأدوات المالية والتي تدعم التنمية المالية المستدامة. ومع هذا الإدراج الإضافي، يبلغ إجمالي القيمة المستحقة لصكوك بنك وربة 1.25 مليار دولار من خلال ثلاثة إدراجات في بورصة ناسداك دبي.