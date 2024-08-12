وزير التعليم يصدر أمرين وزاريين بتعيين 998 من الأوائل وحملة الدكتوراه

2024-08-12 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الإثنين، أمرين وزاريين بتعيين 998 من الأوائل وحملة شهادة الدكتوراه.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم أصدر أمرين وزاريين بتعيين تسعمئة وثمانية وتسعين من الأوائل وحملة شهادة الدكتوراه على ملاك مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة".ودعت الوزارة - حسب البيان- الذوات المنشورة أسماؤهم على الموقع (www.mohesr.gov.iq) إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية وما يثبت حصولهم على الشهادة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2024/8/13 عند التاسعة صباحا ولغاية عشرة أيام عمل من تاريخ نشر أمر التعيين في الموقع الرسمي للوزارة.