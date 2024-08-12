التخطيط توضح إجراءات فحص مواد التجميل والعقوبات بحق المخالفين

2024-08-12 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – امنة السلاميأكدت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، متابعة ومصادرة مواد التجميل التي يتم إنتاجها في البيوت وضبط المواد المخالفة وإحالة أصحابها للقضاء، فيما أشارت الى ان عمليات الغش انخفضت في الآونة الأخيرةوقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط يتولى فحص جميع المواد الغذائية ومواد التجميل والبضائع المختلفة ومستوردات القطاع الخاص والمواد المنتجة محليا للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العراقية".وكشف، عن "وجود حالات غش أحيانا في بعض مواد التجميل التي تنتج داخل ورش في البيوت"، مؤكدا، أنه "هذه الحالات متابعة وتم ضبطها وإحالة أصحابها الى القضاء ومصادرة المواد غير المطابقة للمواصفات".واكد، أن "أعداد السلع والمنتجات المغشوشة والمزورة في الأسواق انخفضت كثيرا بفعل العمل الدؤوب والمراقبة المستمرة وكذلك تنامي وعي المستهلكين"، مبيناً، أن "تقليد العلامة التجارية يدخل في إطار الغش، إجراءات الجهاز المركزي تتواصل من خلال عمليات الفحص واللجان الميدانية التي تقوم بمتابعة أسماء البضائع الموجود في الأسواق والفحص المسبق للبضائع المستوردة من خلال التعاقد مع شركات عالمية تتولى فحص المواد المستوردة في بلد المنشأ".