عملية أمنية مشتركة غرب الأنبار

2024-08-12 18:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفذت قوة من الجيش والحشد، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، عملية أمنية مشتركة ضد عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار.

ونقل بيان لاعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح قوله إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لعجلات وأشخاص في قاطع العمليات نفذنا واجبا مشتركا، حيث اشترك (الفوج الأول من لواء 13 حشد شعبي) و(لواء 19 الفرقة الخامسة جيش عراقي) تلخصت بدهم وتفتيش عدد من مناطق جنوب الطريق الدولي غرب محافظة الأنبار".

وأضاف مصلح، أن "العملية جاءت بنتائج جيدة مع إبعاد عدد من رعاة الاغنام عن المناطق ذات التماس مع القوات الأمنية والطريق الدولي".

ولفت الى، ان "هذه العملية تأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، التي تشهد بين الحين والآخر تحركات لعناصر إرهابية".