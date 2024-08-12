الصيف "يلفظ أنفاسه".. موجة حارة في العراق نهاية آب.. فهل تكون الأقوى؟

2024-08-12 19:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تحديثات حالة الطقس، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، الى تعرض العراق لموجة حارة جديدة نهاية الشهر الجاري.

وقال المنبئ الجوي، واثق السلامي، في منشور على صفحته في الفيسبوك "لاصحة للخبر المنتشر حول موجة الحر اواخر الشهر بأنها أقوى موجة حارة خلال الصيف الحالي".

وأضاف "هي موجة (حارة) طبيعية لن تدوم طويلاً".

ورجح السلامي، ان "تضعف هذه الموجة أكثر خلال التحديثات المقبلة"، لافتا الى، ان "موسم الصيف الحالي بدأ تقريباً يلفظ انفاسه الأخيرة (أي قرب نهايته)".

