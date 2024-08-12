2024-08-12 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – خاص اليوم، هو الثاني عشر من شهر آب في التقويم الميلادي، أما في التقويم العبري، يصادف التاسع من آب، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى “حزينة جداً” عند اليهود، لأنه في معتقداتهم، يرمز إلى “خراب الهيكل الأول” على يد جيش نصر الثاني، ملك بابل. وفق المعتقدات اليهودية، فإن “الهيكل الأول قد دُمر في عام […]

ظهرت المقالة يوم زلزلت بابل أرض اليهود.. هل يتعاظم “النحيب” في ذكرى خراب الهيكل بصواريخ إيران؟ أولاً على ايشان.