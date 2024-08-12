2024-08-12 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، عن استعداد المرشح لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني من السباق. وقال الجبوري في تدوينة عبر “إكس” تابعتها منصة “إيشان”، إنه “استقبل اليوم في بغداد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني”. وأضاف: “المشهداني غمرنا بكرمه وآثر على نفسه الاستعداد للانسحاب من سباق الترشح للرئاسة مقابل تقديم مرشح جديد يحظى […]

ظهرت المقالة بشرط واحد.. المشهداني يبلغ الجبوري استعداده للانسحاب من الترشح لرئاسة البرلمان أولاً على ايشان.