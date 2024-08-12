2024-08-12 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الدولي فيفا وافق على دخول العراق ضمن مشروع تطوير الفئات العمرية، اعتماداً على البرنامج التطويري الذي قدمته البلاد. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “اجتماعا موسعاً بين الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم مع رؤساءِ الاتحاداتِ الفرعيّة عقد لمناقشةِ العديد من القضايا المُتعلقة […]

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على دخول العراق في مشروع تطوير الفئات العمرية أولاً على ايشان.