الموانئ تستنفر جهدها لإحياء مراسم زيارة الأربعين

2024-08-12 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الإثنين، استنفار جهدها الآلي والبشري لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وضعنا خطة متكاملة في كل عام لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) من دعم المواكب الحسينية إلى نقل الزائرين بواسطة عجلات الشركة".وأضاف الفرطوسي، أنه "تم نصب موكبين للخدمة: الأول في كربلاء المقدسة والثاني في منفذ الشلامجة الحدودي تقدم بهما أنواع الأطعمة والأشربة كذلك توزيع قوالب الثلج على المواكب الحسينية في كربلاء المقدسة وبواقع (1000) قالب يوميا مع إرسال سائقي شعبة النقل لموانئ العراق للمساندة في نقل الزائرين في مفاصل محافظة كربلاء المقدسة".وتابع، أن "آليات الشركة (الحوضيات) تقوم برش الطرق الترابية التي يسلكها الزائرون و موكب الشركة في منفذ الشلامجة يقدم خدماته للزائرين فيما توجه موكب الشركة الآخر إلى محافظة كربلاء المقدسة لتقديم خدماته ولمدة عشرة أيام حتى انتهاء الزيارة الأربعينية".