لجنة مكافحة المخدرات: بيان السيد السيستاني خريطة طريق لمواجهة آفة المخدرات

2024-08-12 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الإثنين، أن بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) خريطة طريق لمواجهة آفة المخدرات.وقالت اللجنة في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تابعنا باهتمام بالغ إجابات سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) عن أسئلة مؤسسة المعرفة للثقافة الخاصة بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، التي تبين حرص سماحته الشديد والمؤسسة الدينية كاملة على مواجهة هذه الظاهرة الخطرة من خلال بيان الأحكام الشرعية وما لذلك من أثر كبير في توعية المجتمع وتحديد واجباته الشرعية تجاه هذه الآفة الخطرة".وأضاف البيان، "كما تأملنا بدقة مضامين إجابات سماحته ووجدناها ترسم خريطة طريق للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية في كيفية مواجهة هذه الظاهرة التي باتت تنخر جسد الدولة والمجتمع وتدعوهم لمضاعفة الجهود ومنح ملف مكافحة المخدرات الأولوية في سياسات الدولة".وتابع البيان، "نحن من جانبنا نعاهد سماحته أن لجنتنا ستدرس إجاباته القيمة التي تحمل مضامين الشريعة السمحاء وتترجمها لواقع ملموس من خلال القنوات التشريعية والرقابية، ولن يهدأ لنا بال حتى ننجز مهماتنا التشريعية والشرعية والوطنية كافة".