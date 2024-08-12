المجلس الأعلى للشباب يحدد مهام الفريق الوطني الرقمي وأهدافه الاستراتيجية

2024-08-12 20:24:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميحدد المجلس الأعلى للشباب، اليوم الإثنين، مهام الفريق الوطني للشباب الرقمي، الذي سيضم 1000 شاب وشابة من المختصين والمهتمين في المجال الرقمي، فضلا عن أهدافه الاستراتيجية.وقالت ممثلة رئيس مجلس الوزراء هديل الذهبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الفريق سيكون النواة الأولى لقيادة التحول الرقمي في البلد، وستتضمن مهامه تقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة، لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدة، أن "هناك اهتماما حكوميا لإطلاق استراتيجية لتحقيق هذا الهدف".وأضافت أن "الاستراتيجية تتضمن محاور عديدة منها: أولا "تثقيف المجتمع نحو القطاع الرقمي، وكيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية، إلى جانب الاستفادة منها في البرامج والفعاليات المتنوعة، وثانيا تدريب وتأهيل وصناعة مبرمجين قادرين على تحقيق التغيير الإيجابي في المجال الرقمي، وثالثا دعم ورعاية المشاريع الشبابية في المجال الرقمي ماليا ومعنويا وفنيا، ورابعا إنشاء 4 بيوتات رقمية في عدة محافظات، منها بغداد ونينوى والبصرة وكربلاء".وأضافت، أن "هذه البيوتات ستضم مراكز اجتماعية وملتقيات المبرمجين الشباب ومراكز تدريبية تأهيلية وتطويرية، بالإضافة إلى حاضنات وموسعات أعمال رقمية، وكذلك تشجيع الشباب على الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي".