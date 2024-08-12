الإطار التنسيقي يتسلم مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان

2024-08-12 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلم الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، كتاباًرسمياً من رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يضم ترشيح زياد الجنابي لرئاسة مجلسالنواب.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الكتاب الذيأرسله الحلبوسي للإطار، مدعوم بأكثر من (50) توقيعاً لنواب المكون السني.

وأكد المصدر، أن "الكتاب تضمن طلب إعادة فتح بابالترشيح مجددا لغرض تقديمه رسيماً، والتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت المصدر، إلى أن "الإطار التنسيقي مازال يدرسهذا الطلب، والرد عليه بشكل رسمي بعد انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً في منزل زعيمائتلاف النصر حيدر العبادي.

وعقد الإطار التنسيقي، قبل قليل، اجتماعاً في منزل رئيسائتلاف النصر حيدر العبادي، وحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والقوىالسياسية الشيعية كافة.