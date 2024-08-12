التربية تعلن عودة 5 آلاف طالب في ميسان إلى المدارس عبر مشروع العودة للدراسة

2024-08-12 21:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت وزارة التربية، اليوم الإثنين، تفاصيل مشروع العودة للدراسة، فيما أشارت إلى عودة 5 آلاف طالب في ميسان للمدارس عبر المشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع العودة للدراسة هو أحد المشاريع التي أطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التربية إبراهيم نامس الجبوري؛ للحد من حالات التسرب عبر تشكيل فرق خاصة لدراسة أسباب تسرب الطلبة ومن ثم معالجتها من خلال الزيارة إلى المنازل واللقاء بذوي الطلبة ومعرفة دوافع الابتعاد عن المدرسة وتقديم التسهيلات المادية والمعنوية اللازمة لأجل عودتهم".وأضاف، أن "هذا هو أحد المشاريع المهمة التي تهدف إلى قطع الطريق أمام فقدان الطالب لفرصة التعليم بسبب ظروفه"، لافتا إلى، أن "الوزارة تدرس الظروف وتقوم بحلحلتها ومساعدة الطالب على العودة".ولفت إلى، أن "أكثر من 5 آلاف طالب في محافظة ميسان عادوا إلى المدارس عبر هذه الحملة"، موضحا، أن "جميع المحافظات ستشمل بالحملة خلال العام الحالي".وأكد، "لدينا تعاون مع يونيسيف وهناك دعم من مستشارية مكتب رئيس الوزراء للتربية والتعليم"، لافتا إلى، أنه "يتم تدريب الكوادر التربوية التي تلقى على عاتقها دور الذهاب إلى الطالب وإلى الأسرة لأجل العودة إلى المدرسة ودعمه لإكمال مسيرته التعليمية".