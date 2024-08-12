2024-08-12 21:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الإثنين، شمول نحو 700 أسرة عائدة حديثاً إلى قضاء سنجار بمنحة الأربعة ملايين دينار. وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة بعودة النازحين بين 691 أسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة. وأضاف البيان، أن كوادر الوزارة ستستمر خلال الأيام المقبلة بتوزيع الصكوك المالية بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار، تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء.