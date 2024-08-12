وفاة مصرفي شاب تفتح ملفات سوداء عن ثقافة عمل "بنك أوف أمريكا" القاتلة

2024-08-12 21:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

في قلب وول ستريت، حيث تتلألأ أحلام الثراء وتتصاعد طموحات النجاح، تكمن قصة مظلمة تهز أركان الصناعة المصرفية الاستثمارية. وفاة مأساوية لمصرفي شاب في بنك أوف أمريكا فتحت الباب على مصراعيه لكشف حقائق مروعة عن ثقافة العمل السائدة في أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم. تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، شمل مقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصاً على دراية بظروف العمل فيبنك أوف أميركا، قامت بترجمته الاقتصاد نيوز. كيف يتجاهل بنك أوف أميركا قواعده الخاصة لمنع أعباء العمل الخطيرة؟ تسلط تجربة يوليا لافيش في بنك أوف أمريكا الضوء على ثقافة العمل المرهقة في عالم المصارف الاستثمارية. بدأت مسيرتها بحماس كطالبة في كلية سميث، لكنها استقالت بعد ثلاث سنوات في مكتب شيكاغو، متأثرة بساعات العمل الطويلة والضغوط غير المعقولة مع طلبات متكررة لإخفاء حجم ساعات العمل الفعلية. إذ وصلت الأمور، في إحدى المرات، إلى أن يطلب المصرفيون الكبار منها ومن زملائها أن يبقوا حتى الساعة الخامسة فجراً. وقالت لافيش إنها كانت في طريقها إلى المنزل في سيارة أجرة، فقط ليطلب رئيسها المزيد من التغييرات على اقتراح لعميل وترك نسخة مطبوعة لكبار الموظفين لمراجعتها في وقت لاحق من ذلك الصباح. طلبتْ حينها من سائق سيارة الأجرة العودة. روي وانغ، مصرفي استثماري مبتدئ في طوكيو، واجه تحديات مماثلة. رغم محاولاته لتسجيل ساعات عمله بدقة، تلقى توجيهات للإبلاغ عن الساعات المسموح بها رسمياً فقط. استمر في العمل لساعات طويلة، مما أدى إلى تدهور صحته، مما دفعه في النهاية لمغادرة وظيفته بعد أن أشار طبيبه إلى أن مستويات الكوليسترول ومؤشرات أخرى لديه قد ارتفعت إلى مستويات غير صحية. حوادث أخرى تؤكد خطورة الوضع: انهيار محلل في نيويورك أثناء العمل، ودخول نائب رئيس المستشفى بسبب الإرهاق، ووفاة أحد المشاركين بعد العمل لأكثر من 100 ساعة أسبوعياً. هذه الأحداث تسلط الضوء على الآثار الوخيمة لثقافة العمل المفرط في القطاع المصرفي. تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أكثر من ثلاثين شخصاً على دراية بظروف العمل في بنك أوف أمريكا، بما في ذلك المصرفيين الاستثماريين السابقين والحاليين الذين تتراوح مناصبهم من المبتدئين إلى المستوى التنفيذي في المكاتب حول العالم. وكشف العديد منهم عن أوامر تلقوها بشكل متكرر من الرؤساء المصرفيين المبتدئين بتجاهل السياسات الرامية للحد من ساعات العمل. هذه الممارسات تتعارض مع القواعد التي وُضعت قبل عقد لحماية الموظفين. وجاءت هذه القواعد بعد أن تعرض متدرب في بنك أوف أمريكا في لندن لنوبة صرع بعد العمل لعدة ليالٍ متتالية دون نوم أدت به إلى الوفاة. الوفاة الأخيرة في مايو أثارت موجة جديدة من الاحتجاجات حول معاملة البنوك للموظفين الشباب. رغم الرواتب المرتفعة التي قد تصل إلى 200,000 دولار للوظائف المبتدئة، يتردد العديد من المصرفيين في التعبير عن مخاوفهم بشأن ظروف العمل القاسية. هذه التجارب تعكس مشكلة متجذرة في ثقافة وول ستريت، حيث تُعتبر ساعات العمل الطويلة والخضوع لمطالب الرؤساء غير المعقولة أمراً طبيعياً ممثلاً القاعدة في جميع أنحاء الصناعة. يقول العديد من المصرفيين إنهم يترددون في إثارة مخاوف بشأن ظروف عملهم. وتصاعد الجدل حول ثقافة العمل في القطاع المصرفي الاستثماري في بنك أوف أمريكا. وأخبر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، المحللين بأن البنك يسعى للتعلم من الوفاة الأخيرة في بنك أوف أمريكا، مضيفاً أن جي بي مورغان مليء بالأشخاص الذين يهتمون بالأشخاص الذين يعملون في هذه الشركة. وقالت متحدثة باسم بنك أوف أمريكا إن ممارساتنا واضحة ونتوقع من جميع الموظفين بما في ذلك المديرين اتباعها. عندما علمنا بوجود انتهاكات، تم اتخاذ إجراءات تأديبية. وأوضحت أن وظائف الاستثمار المصرفي في بنك أوف أمريكا هي وظائف مرغوبة وصعبة. مشيرةً إلى تلقي البنك ما يقرب من 500,000 طلب للوظائف المبتدئة على مدى السنوات الأربع الماضية، في حين أن معدل دوران الموظفين للمشاركين أقل من 10٪. منذ الوفاة الأخيرة، لوحظ تشديد في تطبيق قواعد ساعات العمل، مع تعهد كبار المصرفيين بمراقبة أفضل لأعباء العمل، حسبما قال المديرين المصرفيين المبتدئين. ممارسات إثبات الجدارة في الحصول على الوظيفة يجذب قطاع الاستثمار المصرفي آلاف الشباب سنوياً، مع وعود بتحويلهم إلى مليونيرات، إلا أن واقع العمل المكثف، الذي قد يتجاوز 12 ساعة يومياً لستة أيام في الأسبوع، يثير مخاوف صحية وذهنية جدية. رغم محاولات البنوك لتقليص ساعات العمل من خلال التطورات التكنولوجية والاستعانة بمصادر خارجية، لا يزال المصرفيون يعملون لساعات طويلة تصل أحياناً إلى 120 ساعة أسبوعياً. وعلى الرغم من تطبيق سياسات مثل عطلات نهاية الأسبوع المحمية، إلا أن العديد من المصرفيين في بنك أوف أمريكا قالوا إن مدرائهم يتجاهلون هذه السياسات في كثير من الأحيان. يعتبر بعض كبار المصرفيين السنوات الأولى كطقوس إثبات الجدارة للحصول على الوظيفة، مما يدفعهم لتجاهل الضمانات المخصصة لحماية الموظفين الشباب. هذا الموقف يضع الموظفين المبتدئين في موقف صعب، حيث يترددون في رفض العمل الإضافي خوفاً من الظهور بمظهر الضعف. وقالت لافيش، والتي تعمل الآن في شركة ناشئة، إن الموظفين الشباب لم يبلغوا بصدق عن جداول عملهم لأنهم أرادوا إثبات لرؤسائهم أنهم على استعداد للعمل بجد، حتى لو كان ذلك يعني العمل لساعات أكثر بكثير مما تسمح به سياسات الشركة. وأضافت لا تريد أن تقول 39لا أستطيع تحمل المزيد من العمل الآن39 لأن ذلك يجعلك تبدو ضعيفاً. وفاة سابقة توفي موريتز إرهاردت، المتدرب في بنك أوف أمريكا في لندن، في عام 2013 بعد تسجيل ساعات طويلة في المكتب. عين البنك مجموعة لمراجعة جميع جوانب المأساة بما في ذلك ما إذا كان الموظفون قد تم تشجيعهم على العمل لساعات طويلة للغاية أو تم دفعهم إلى بيئات تنافسية غير صحية في العمل، كما ذكرت الصحيفة في ذلك الوقت. وجد تشريح الجثة أن إرهاردت توفي بنوبة صرع ربما نتجت عن الإرهاق. كان على بعد أيام من إنهاء تدريبه. استجابة لذلك، وضع البنك في عام 2014 سياسات للحد من ساعات عمل المصرفيين الشباب. طلب منهم البدء في تسجيل ساعاتهم، وكان المديرون يتلقون تحذيرًا عندما يسجلون أكثر من 80 ساعة في الأسبوع. إذا عملوا أكثر من 100 ساعة، كان يتم تنبيه قسم الموارد البشرية في البنك، الذي كان يتدخل لمنحهم وقتًا للراحة. كما وضع سياسة عطلات نهاية الأسبوع المحمية، والتي كان يتعين بموجبها على المصرفيين المبتدئين أخذ إجازة إما يوم السبت أو الأحد كل أسبوع، ما لم يحصل المديرون على استثناءات للعمل الضروري من الموارد البشرية. اتبعت بنوك أخرى بما في ذلك غولدمان ساكس وجي بي مورغان نهج عطلات نهاية الأسبوع المحمية. عدل بنك أوف أمريكا لاحقًا سياسة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة به، وحولها إلى سياسة السبت المحمي مما جعل يوم الأحد يوم عمل عادي. قال العديد من المصرفيين الحاليين والسابقين في بنك أوف أمريكا إنهم طُلب منهم انتهاك تلك السياسات أو شهدوا مباشرة انتهاكها. قالوا إن العديد من كبار المصرفيين في جميع أنحاء المؤسسة يخبرون المصرفيين المبتدئين بتجنب تسجيل ساعاتهم الفعلية، مما يتركهم يعملون لمدة 15 أو 16 ساعة يوميًا خارج السجلات لأسابيع. قال أحد المشاركين الحاليين إن قسم الموارد البشرية في البنك تدخل بعد أن عمل لأكثر من 100 ساعة في الأسبوع لمدة شهر. عندما أُجبر رؤساؤه على منحه يوم إجازة، خطط للقيام برحلة طويلة على الدراجة لتصفية ذهنه. كان قد بدأ للتو في ركوب الدراجة عندما اتصل به مديره وقال إنه يحتاج إليه للعمل لعدة ساعات في ذلك اليوم دون تسجيل الساعات. قال المصرفيون المبتدئون العاملون في مجموعة التمويل المرتفع في بنك أوف أمريكا، والتي تتخصص في تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات بديون عالية الفائدة، إن فريقهم كان مثقلًا بالأعباء بعد أن سرح البنك المصرفيين المبتدئين خلال فترة تباطؤ العام الماضي. كان الضغط للأداء حادًا في البنك، الذي قال إنه يكافح لتوسيع أعماله المصرفية الاستثمارية. طلب رؤساؤهم منهم التوقف عن تسجيل الساعات عندما كانوا يعملون حتى وقت متأخر من الليل أو أيام السبت لتجنب التدقيق من قبل الموارد البشرية. قال أحد المشاركين، الذي غادر البنك هذا العام، إنه كان من الروتيني العمل لمدة 95 ساعة في الأسبوع أثناء العمل على الصفقات. غادر المصرفي بعد فترة وجيزة من ظهور الرؤساء وكأنهم ينتقمون من اختيار الموظف لأخذ أسبوع إجازة في الخريف. كلفوه بالعمل على عرض في يوم عيد الميلاد، قائلين إن ذلك كان لأن المصرفي قد أخذ أكبر عدد من أيام الإجازة من أي مشارك. قال الموظف إن الإجازة قد تمت الموافقة عليها وأنه حتى بعدها، بقيت ستة أيام إجازة. رفض بنك أوف أمريكا التعليق على الأمثلة المحددة لظروف العمل في البنك. القبعات الخضراء في وول ستريت عادت ثقافة العمل القاسية في بنك أوف أمريكا وغيره من المؤسسات في وول ستريت إلى دائرة الضوء بعد وفاة ليو لوكيناس الثالث، المشارك في بنك أوف أمريكا، في 2 مايو. كان لوكيناس، البالغ من العمر 35 ربيعاً، يعمل لأكثر من 100 ساعة أسبوعياً لمدة شهر تقريباً، وفقًا لأشخاص يعملون في فريقه. وكانت المجموعة تنهي صفقة استحواذ بقيمة 2 مليار دولار لشركة هارتلاند فاينانس من قبل بنك UMB، والتي تم الإعلان عنها في 29 أبريل. وبعد يومين، حضر لوكيناس العشاء الاحتفالي باتمام الصفقة إلا أنه توفي قبل الحضور إلى العمل في اليوم التالي. وكشف تشريح الجثة أنه توفي عندما تكونت جلطة دموية في الشريان التاجي. قال المصرفيون المبتدئون الذين يعملون مع لوكيناس إنهم أخبروا زملاءهم أنهم كانوا منهكين وكانوا يقللون من الإبلاغ عن ساعات عملهم لتجنب تدخل الموارد البشرية. كما قالوا إنه كان من الممارسات الشائعة في الفريق أن يقوم الرؤساء بتكليفهم بالعمل أيام السبت دون طلب استثناءات رسمية. ورفض بنك أوف أمريكا التعليق على ظروف عمل لوكيناس. بينما رفض أفراد عائلة لوكيناس التعليق على القضية. أصبح لوكيناس مصرفياً بعد خدمته في القوات الخاصة الأمريكية لأكثر من عقد قضاه كعضو في القبعات الخضراء، حيث قام بعدة جولات في الشرق الأوسط. كان لدى لوكيناس زوجة وطفلان صغيران بالإضافة إلى أخ توأم، وهو أيضاً محارب قديم، بدأ العمل في الاستثمار المصرفي في غولدمان ساكس بعد أسابيع من وفاة أخيه. بعد أيام قليلة من وفاة لوكيناس، عقد المديرون في بنك أوف أمريكا مكالمات مع المصرفيين المبتدئين واعترف بعضهم بأنهم قد يطلبون منهم الكثير. كما أخبر الموظفون من المستوى المتوسط، والمسؤولون عن تحديد جداول المصرفيين المبتدئين، بعضهم البعض في محادثات خاصة أن البنك يركز على مراقبة ساعات عمل المصرفيين المبتدئين عن كثب. افعل المزيد بموارد أقل يبدو أن نهج وول ستريت في التوازن بين العمل والحياة متعارض مع بعض الصناعات مثل التكنولوجيا التي تكيفت لجذب عمال جيل الألفية وجيل Z، الذين يميلون إلى إعطاء الأولوية للحياة خارج العمل. في حين تمكن بعض المصرفيين المبتدئين من الفوز بتنازلات أثناء الوباء، فقد أمرت العديد من البنوك الموظفين بالعودة إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع مع إلغاء المخصصات الأخرى. لا يزال أقوى عامل يجذب العمل في بنك استثماري كبير هو المال والمكانة المرموقة. يتم إغراء المصرفيين المبتدئين بالاستمرار والوصول في النهاية إلى رتبة المدير الإداري المرغوبة، والتي يمكن أن تأتي مع تعويض سنوي قدره مليون دولار أو أكثر. بينما يهدف آخرون إلى المغادرة بعد بضع سنوات للحصول على مكافآت أكبر في شركات الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط. لكن رواتب المصرفيين لم تنمو كثيراً منذ الأزمة المالية في عام 2008. وقال كيفن ماهوني، وهو مسؤول توظيف للبنوك الاستثمارية، إن المخاوف الصحية لن تسهل من جذب الشباب للعمل في الاستثمار المصرفي. وأضاف أن التوظيف كان صعباً حيث انخفضت التعويضات للعديد من المصرفيين بسبب تباطؤ في إبرام الصفقات الشركات، وأن البنوك الاستثمارية كانت تطلب المزيد من الموظفين الشباب لمساعدتها في مواجهة هذا الانخفاض. وأوضح أنه حتى لو لم يكن لديهم ما يفعلونه، عليهم أن يجدوا شيئاً يفعلونه. مشيراً إلى أنكبار المصرفيين يحاولون فعل المزيد بموارد أقل، وحتماً سينتقل هذا إلى من هم في الأسفل. قالت إحدى المشاركات في بنك أوف أمريكا إنها عملت من حوالي الساعة 8 صباحاً حتى 4 صباحاً كل يوم لمدة أسبوع تقريباً العام الماضي، مضيفةً أفكاراً جديدةً لمعاملات الديون وتحليلات أهداف الاستحواذ إلى اقتراح العميل بناءً على طلب رئيسها. كان من المفترض أن تثير الساعات ضوابط البنك، لكن رئيسها طلب منها عدم تسجيلها جميعاً. وأبلغت بأنها عملت طوال الليل يومي الأربعاء والخميس للوفاء بالموعد النهائي ليرد الرئيس بطلب المزيد من التغييرات بحلول صباح اليوم التالي. قالت المشاركة، التي لا تزال تعمل في البنك، إنها حصلت على المساندة عندما سمع موظف كبير آخر بكاءها في الحمام ليقوم بعدها بمواجهة رئيسها قائلاً إنها قد تم تحميلها فوق طاقتها بكثير. وأما العميل، الذي قدموا له العرض، فقد قام بإجراء العديد من عمليات الاستحواذ إلا أنه لم يقم بتوظيف بنك أوف أمريكا في أي منها.