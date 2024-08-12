اتحاد الأثقال يعلن البدء بإعداد الرباعين لأولمبياد لوس أنجلوس

2024-08-12 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، اليوم الإثنين، البدء من الآن بإعداد اللاعبين ومن بينهم الرباع علي عمار يسر، لأولمبياد لوس أنجلوس.وقال رئيس الاتحاد محمد كاظم مزعل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأرقام القياسية التي حققها الرباع علي عمار يسر خلال منافسات أولمبياد باريس، تتيح له التأهل إلى الأولمبياد المقبل"، مشيراً إلى أن "المنافسين كانوا أقوياء وأعمارهم كبيرة وعدد منهم لديه أوسمة في أكثر من مشاركة أولمبية سابقة".وأضاف مزعل، أن "المستقبل سيكون لصالح الرباع علي عمار، الذي نجح على الرغم من صغر عمره في تسجيل رقمين قياسيين عالميين ضمن الفئة التي يلعب فيها".وتابع أننا "سنبدأ من الآن رحلة إعداد الرباع يسر واللاعبين الآخرين للبطولات والأولمبياد المقبل في لوس أنجلوس، من خلال الدعم غير المسبوق من قبل الحكومة العراقية واللجنة الأولمبية في تهيئة سبل النجاح وإقامة معسكرات طويلة محلية وخارجية والاحتكاك مع أبطال اللعبة".