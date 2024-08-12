2024-08-12 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بأن شخصا في العقد الخامس من عمره لقي مصرعه في مشاجرة وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصا في الخمسينيات من عمره قتل ضربا باستخدام العصي (التواثي)، على يد جيرانه بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة حي ميسان وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجناة الذين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".