رسن وهادي إلى "الصقور" في دوري النجوم

2024-08-12 22:00:10 - المصدر: شفق نيوز

‏شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية،يوم الاثنين، مع لاعبي المنتخب العراقي لتمثيل فريقه الكروي في دوري نجوم العراقللموسم 2024-2025.

وقال نائب رئيس النادي، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارةتعاقدت اليوم، مع نجمي الكرة العراقية بشار رسن، وصفاء هادي، لتمثيل الصقور للموسمالكروي الجديد".

‏وأضاف كاظم، أن "اللاعبين رسن وهادي سيشكلان إضافةجديدة في صفوف الفريق إلى جانب زملائهم في الموسم المقبل".

وكان المدرب القطري الجديد وسام رزق، قد وصل إلى العاصمةبغداد، للبدء بقيادة الفريق في دوري نجومالعراق للموسم الجديد، وسيباشر بمهمته بعد تقديمه الرسمي للإعلام من قبل إدارةالنادي .