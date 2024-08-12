2024-08-12 22:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد أمين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، أن جلسة تشكيل الحكومة المحلية في فندق الرشيد ببغداد مستوفية للشروط القانونية.

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن "العملية السياسية في كركوك وصلت الى طريق شبه مسدود، ما اضطر قواها السياسية الى اتخاذ القرارات المناسبة في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى انه "لو يتم اتخاذ هذه الخطوة لكان مجلس المحافظة أمام مصاعب قانونية بعضها يصل الى حله، الامر الذي أدى الى توافق معين وعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد والمضي في خياراته".

وأضاف، أن "فكرة إشراك الجميع في الحكومة بائت بالفشل، والقناعة تتطلب المضي بالحلول الممكنة، كون قانون ادارة المحافظات يعطي الأحقية للأغلبية في تشكيل الحكومة المحلية".

الطائي أكد أن "الجلسة استوفت الشروط القانونية من ناحية آلياتها وتوقيتاتها ولا اتصور هناك مآخذ قانونية عليها، لا سيما أننا لم نرصد أي خروقات والاجراءات تمت وفق الاسس القانونية المعتمدة". وأشار إلى أن "ردة فعل الاخوة من القوى السياسية ممن لم يشتركوا في الحكومة المحلية كانت قاسية، لكن هناك توافقا وتعهدات بضمان استحقاق الاخوة التركمان في المناصب وهي ستكون مؤمنة".

بالأثناء، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني، إن أعضاء مجلس كركوك من المكون العربي يتعرضون لحملة مجحفة ولا أخلاقية من قبل بعض السياسيين هدفها تخوين الأعضاء الذين شاركوا بجلسة تشكيل حكومة كركوك.

شواني وخلال تسجيل فيديو، تابعته "بغداد اليوم"، الاحد (12 آب 2024) كشف خفايا مكالمة هاتفية جرت بينه وبين القيادي في حزب السيادة بمحافظة كركوك، خالد المفرجي.

وفي التفاصيل، قال شواني إن "الاطراف المعترضة على تشكيل حكومة كركوك أرادت الاتفاق مع الاتحاد الوطني بمعزل عن المكون العربي".

وأضاف، أن "خميس الخنجر وخالد المفرجي طلبا مني التحالف مع كتلة السيادة بمعزل عن الشركاء بالمكون العربي"، وأكمل: "خالد المفرجي طلب مني في اتصال هاتفي ضرورة التفاوض مع كتلة السيادة حصرا من أجل المضي بتشكيل حكومة كركوك".

وأوضح شواني الذي فاوض عن قائمة "كركوك قوتنا وإرادتنا" حول تشكيل حكومة كركوك المحلية مع باقي المكونات: "السيادة عرض علينا الموافقة على منصب رئاسة مجلس كركوك لصالح راكان الجبوري مقابل الاتفاق معهم".

وختم وزير العدل الحالي، أن "ورقة سياسية متكاملة تضمن حقوق جميع المكونات تم التوقيع عليها بجلسة تشكيل حكومة كركوك".