2024-08-12 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، أن المرجعيَّة الدينيَّة العليا وضعت مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدرات.وقالت الهيئة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تعود مرةً أخرى المرجعيَّة الدينيَّة العليا لتضع لنا مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدرات مضمون استفتائها الصادر هذا اليوم المؤرخ ٧ صفر ١٤٤٦هجري الموافق ٢٠٢٤/٨/١٢".وأضافت، "سبق للمرجعية أن وضعت لنا مشروعاً متكاملاً للمعركة ضدَّ الفساد الذي اعتمدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحت مُسمى (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها في الصحن الحسيني الشريف مُمثّل المرجعيَّة الدينيَّة العليا في كربلاء المُقدَّسة في السادس والعشرين من ربيع الأول ١٤٣٩ هجري، الموافق الخامس عشر من كانون الأول من العام ٢٠١٧، وتضعنا أمام مسؤوليَّاتنا القانونيَّة والأخلاقيَّة".وتابعت، "نعم ستنهض هيئة النزاهة الاتحاديَّة بواجباتها مهما كان الثمن، وتطلب من المؤسسات كافة ذات العلاقة بهذا المشروع النهوض بواجباتها؛ من أجل معالجة المخاطر المُحدقة بمضمونه، وتؤكد التزامها المطلق بتوجيهات المرجعيَّة الدينيَّة العليا".