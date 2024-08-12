محافظة بغداد: مشروع الحل الدائم نقلة نوعية في تجهيز الماء للنهروان

2024-08-12 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، أن مشروع الحل الدائم (مشروع ماء النهروان) يمثل نقلة نوعية في تجهيز الماء الصالح للشرب لمنطقة النهروان.وذكرت المحافظة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مدير ماء محافظة بغداد عبد الرحيم المشهداني شارك نيابة عن محافظ بغداد بمراسم افتتاح مشروع ماء النهروان (الحل الدائم)".وأضافت، أن "افتتاح المشروع يمثل نقلة نوعية في تجهيز الماء الصالح للشرب في منطقة النهروان ويعتبر أحد مشاريع الخطة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وإشراف مديرية ماء محافظة بغداد".وبينت، أن "طاقة المشروع حوالي 80000 متر مكعب /اليوم ويوفر الماء لمناطق ناحية النهروان المختلفة إضافة إلى منطقة الكرغولية".ونبهت، بأن "الافتتاح كان برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعبر الدائرة الإعلامية وحضور مدير عام دائرة الماء ومدير عام شركة الفاروق المنفذة للمشروع ومجموعة من أهالي المنطقة".