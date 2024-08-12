التجارة: مفردات السلة الغذائية جيدة جدا وتفحص مختبريا قبل توزيعها

2024-08-12 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، أن مفردات السلة الغذائية جيدة جدا، ويجري فحصها مختبريا قبل توزيعها.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "المواد التي توزع عن طريق الوكلاء للمواطنين هي نفسها المتوفرة في الأسواق المحلية"، مؤكدا أنه "لا توجد أي مادة في السلة الغذائية رديئة"، واصفا ما يقال بانه "ظلم كبير بجهود وزارة التجارة والحكومة في توزيع مفردات السلة الغذائية".وأضاف حنون، أن "كوادر الوزارة تقوم بالتدقيق والمتابعة من خلال إجراء عمليات فحص مختبري بشكل مستمر"، داعيا "المواطنين الى عدم تصديق ما ينشر من أخبار عن رداءة مواد السلة الغذائية".