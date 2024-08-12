انتحار واشتباه بقتل واصابات.. بغداد تشهد عدة حوادث أمنية خلال المساء

2024-08-12 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت العاصمة بغداد عدة حوادث أمنية خلال مساء اليوم الاثنين (12 آب 2024)، بحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ"بغداد اليوم".

وقال المصدر، إن "منتسبا في الشرطة الاتحادية، انتحر اثناء الواجب بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه نوع بندقية داخل سيطرة مدخل الحميدية شرقي العاصمة، دون معرفة الأسباب".

كما أكد أن "القوات الأمنية، اشتبهت بحالة وفاة لنزيل سوري الجنسية داخل غرفة في احد فنادق منطقة السعدون، لوجود اثار دماء على منطقة الوجه".

وأضاف: "تعرضت عجلة للانقلاب من اعلى نفق الطالبية لتحترق بعدها، نتيجة فقدان صاحبها السيطرة عليها ما اسفر عن إصابة السائق ومرافق له، حيث تم نقلهما الى المستشفى".