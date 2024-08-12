رسميا.. بشار رسن يوقع للقوة الجوية

2024-08-12 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على كشوفات فريق القوة الجوية.وذكر بيان لموقع النادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن وقع على كشوفات فريق الصقور لتمثيله في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد 2024 / 2025 وأيضا في منافسات دوري أبطال آسيا".يذكر أن بشار رسن احترف في العديد من الأندية مثل برسبوليس الإيراني وقطر القطري.