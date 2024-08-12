رسميا.. بشار رسن يوقع للقوة الجوية
2024-08-12 22:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وقع لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على كشوفات فريق القوة الجوية.
وذكر بيان لموقع النادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن وقع على كشوفات فريق الصقور لتمثيله في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد 2024 / 2025 وأيضا في منافسات دوري أبطال آسيا".
يذكر أن بشار رسن احترف في العديد من الأندية مثل برسبوليس الإيراني وقطر القطري.
وقع لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على كشوفات فريق القوة الجوية.
وذكر بيان لموقع النادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن وقع على كشوفات فريق الصقور لتمثيله في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد 2024 / 2025 وأيضا في منافسات دوري أبطال آسيا".
يذكر أن بشار رسن احترف في العديد من الأندية مثل برسبوليس الإيراني وقطر القطري.