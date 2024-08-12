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رسميا.. بشار رسن يوقع للقوة الجوية

رسميا.. بشار رسن يوقع للقوة الجوية
رسميا.. بشار رسن يوقع للقوة الجوية
2024-08-12 22:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
وقع لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن بشكل رسمي، اليوم الإثنين، على كشوفات فريق القوة الجوية.
وذكر بيان لموقع النادي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لاعب منتخبنا الوطني بشار رسن وقع على كشوفات فريق الصقور لتمثيله في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الجديد 2024 / 2025 وأيضا في منافسات دوري أبطال آسيا". 
يذكر أن بشار رسن احترف في العديد من الأندية مثل برسبوليس الإيراني وقطر القطري.

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