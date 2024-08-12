أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل أخرى من النفط للاحتياطي الاستراتيجي

2024-08-12 22:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى لشراء ستة ملايين برميل أخرى من النفط من شركات الطاقة للمساعدة في سد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي. وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه للتسليم في موقع منشأة برايان ماوند بولاية تكساس منذ خضوع المرفق لأعمال الصيانة والإصلاح. وتسعى الوزارة إلى تسليم مليوني برميل من النفط شهرياً إلى برايان ماوند في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من العام المقبل. وقالت كاريزما ترويانو المتحدثة باسم وزارة الطاقة ستواصل وزارة الطاقة تقييم الخيارات لسد النقص في الاحتياطي الاستراتيجي مع الحرص على تحقيق صفقة جيدة لدافعي الضرائب. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى 78.72 دولار للبرميل مع تزايد المخاطر المتعلقة بالإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة. لكن الأسعار لا تزال أقل قليلاً من مستوى يتراوح بين 79 و79.99 دولار الذي تريد الولايات المتحدة عنده شراء النفط لسد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي. وفي محاولة لتهدئة أسعار الوقود، تعمل الوزارة على سد النقص في احتياطياتها الاستراتيجية ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. وكانت تلك أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي. واشترت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 43 مليون برميل من شركات النفط.