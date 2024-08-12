2024-08-12 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

ثمنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني، بشأن مكافحة المخدرات، فيما وصفته بـ “المشروع المتكامل”. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “تعود مرةً أخرى المرجعيَّة الدينيَّة العليا؛ لتضع لنا مشروعاً متكاملاً لمكافحة المُخدَّرات مضمون استفتائها الصادر هذا اليوم، مثلما سبق لها أن وضعت لنا مشروعاً متكاملاً للمعركة ضدَّ الفساد الذي […]

ظهرت المقالة النزاهة تثمن بيان السيد السيستاني بخصوص مكافحة المخدرات: وضعت لنا مشروعاً متكاملاً أولاً على ايشان.