2024-08-12 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تحاول من خلال مهاجمة كورسك تحسين مواقعها التفاوضية وتعطيل الهجوم الروسي في دونباس، مؤكدا أنها ستتلقى “ردا لائقا”، بحسب وصفه. جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بحضور كبار المسؤولين الحكومين والعسكريين والأمنيين بالإضافة إلى قادة المناطق الحدودية مع أوكرانيا لبحث الوضع في كورسك. وأشار بوتين […]

ظهرت المقالة بوتين: أوكرانيا ستتلقى ردّاً لائقاً على هجومها في الأراضي الروسية أولاً على ايشان.