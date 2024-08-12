موناكو يقهر برشلونة بثلاثية ويظفر بكأس جوان غامبر

2024-08-12 23:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي موناكو الفرنسي على مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0، في مباراة كأس جوان غامبر الودية التي احتضنها ملعب مونجويك بمدينة برشلونة مساء اليوم الاثنين.وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتوج فيها ناد فرنسي بكأس جوان غامبر (Joan Gamper Trophy) منذ تأسيسها عام 1966 لتخليد اسم رجل الأعمال السويسري الإسباني، مؤسس النادي الكتالوني في نهاية القرن الـ 19.وكان نادي أولمبيك مارسيليا أول فريق فرنسي يشارك في بطولة كأس جوان غامبر عام 1991 عندما خسر أمام برشلونة في النهائي بنتيجة 3-0، ووقتها كانت تقام البطولة بمشاركة 4 أندية.وفي 1993 خاض نادي بوردو البطولة وخسر في نصف النهائي من برشلونة ليتمكن من الفوز في مباراة المركز الثالث، بينما خسر برشلونة في النهائي من مواطنه تينيريفي 3-1، وفي 1997 تم تغيير نظام البطولة إلى مباراة واحدة دون أي مشاركة فرنسية.