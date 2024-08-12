الملا بختيار يشكك ببقاء محافظ كركوك في منصبه: قيادة "اليكيتي" ضحت بخانقين

2024-08-12 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكك القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، اليوم الاثنين، في بقاء ريبوار طه في منصب محافظ كركوك، لافتا الى ان القيادة الحالية للحزب ضحت بكافة مناصب خانقين من أجل ضمان تصويت المكون العربي للمحافظ الجديد.

وتأتي تصريحات الملا بختيار خلال مشاركته في برنامج حواري بعنوان ايكس يعرض على شاشة تلفزيون كوردستان 24 في الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل، حيث اكد انه تمت التضحية بخانقين من اجل كركوك، وان بقاء ريبوار طه في منصب محافظ كركوك ما زال غامضا كون الأطراف السياسي رفضته.

وأوضح الملا بختيار انه خلال تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك تم غدر خانقين، وتم الاتفاق على عدم منح الكورد أي منصب فيها (خانقين).

ويتطرق الملا بختيار خلال البرنامج، الى عدة محاور داخلية مهمة وحساسة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني وأوضاع السليمانية بإقليم كوردستان بصورة عامة.

يذكر أنه جرى ليلة أول أمس 10 آب الحالي انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة، وقبل الاجتماع أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة غير قانونية وأكدت على أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.