"أزمة كركوك تنتقل للشارع".. الجبهة التركمانية تدعو جماهيرها للاحتجاج

2024-08-12 23:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الإثنين، (12 آب 2024)، جماهيرها الى الاحتجاج على تشكيل حكومة محافظة كركوك أمام مجلس المحافظة غداً الثلاثاء.

وجاء في بيان للجنة المنظمة للجبهة التركمانية، تلقته "بغداد اليوم": "نداء إلى الجماهير التركمانية في كركوك، ستقيم قائمة جبهة تركمان العراق الموحد وقفة جماهيرية احتجاجاً على تشكيل حكومة كركوك المحلية خارج محافظة كركوك، وبغياب المكون التركماني".

وحددت اللجنة موعد وزمان الوقفة "وذلك أمام مبنى محافظة كركوك الجديد، يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً".

وكان رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، قد عدّ جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت الماضي في العاصمة بغداد "مخالفة للقانون" مؤكدا لجوء الجبهة إلى القضاء لإبطال مخرجاتها.

وأفضى اجتماع خاص في بغداد، مساء السبت الماضي، إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس محافظة كركوك، وريبوار طه محافظاً، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.