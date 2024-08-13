العراق يعلن قرب توقيع مذكرة تفاهم زراعية مع بنغلاديش

2024-08-13 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - امنة السلاميأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع بنغلاديش في مجال الزراعة، فيما أشارت الى مضامين المذكرة.وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجانبين العراقي والبنغلاديشي ناقشا مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها خلال الأيام القادمة الخاصة بالمجال الزراعي بين وزارة الزراعة العراقية ونظيرتها البنغلاديشية"، مبينا أن "المذكرة تهدف لتعزيز وتوسيع التعاون في مختلف المجالات الزراعية بين الجانبين وخاصة التعاون والتبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة لمكافحة أدغال الحقول والبساتين".وأضاف، أن "المذكرة تهدف لتبادل الخبرات في مجال التنبؤ بظهور الآفات الزراعية وبرامج الرصد المبكر لها والطرق البديلة للمكافحة واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة بالإضافة الى تبادل المعلومات والخبرات في مجال الصحة النباتية وايضا تبادل القوانين والتعليمات المستخدمة بين البلدين في مجال الحجر الزراعي فضلا عن تطوير الزراعة العضوية"، لافتا الى أنه "بالإمكان اعتماد المنتجات العضوية العراقية وخاصة في قطاع النخيل وإمكانية فتح مكاتب تفتيش ومنح تراخيص للمنتجات العضوية التي تمتلك السمة الدولية من قبل الجهات القطاعية العالمية".وشدد الى أنه "سيتم تبادل الخبرات في مجال التقنيات الحديثة المستخدمة في تربية إنتاج الثروة السمكية، بالإضافة الى إمكانية تصدير المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية وفقا للروزنامة الزراعية الى بنغلاديش ومجال إعداد قاعدة بيانات للمحاصيل الزراعية التي بإمكانها التصدير لبلدان العالم المختلفة ".