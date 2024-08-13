كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي من الأحد المقبل ولغاية 21 صفر

2024-08-13 00:12:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعقرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من الأحد المقبل ولغاية 21 صفر.وذكر المكتب الاعلامي لمجلس المحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة ، وأعتباراً من يوم الأحد القادم ولغاية ٢١ صفر بأستثناء الدوائر ( الأمنية ، الخدمية، الصحية ) ، وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس( عليهم السلام )".