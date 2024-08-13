الشرطة الايرانية تعلن عن تعاون مع نظيرتها العراقية لتأمين الزيارة الأربعينية

2024-08-13 01:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلنت قيادة الشرطة الايرانية، عن تعاون مع نظيرتها العراقية لتأمين الزيارة الأربعينية.وقال رئيس الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان عن تعاون الشرطة العراقية مع إيران لتسهيل وضمان سلامة الزوار المشاية المشاركين في زيارة الأربعينية : "لحسن الحظ، قبل بدء موسم الأربعين، كانت لدينا اجتماعات متواصلة مع وزير الداخلية العراقي واجتماعات متكررة مع الشرطة العراقية"، لافتا الى أن "تعاون الشرطة العراقية مع شرطة الجمهورية الإسلامية تسير على أعلى المستويات".وأضاف: "كلما طلبنا من العراقيين أن نجتمع لبحث التعاون الثنائي ، كانوا يأتون بحماس لخدمة المواطنين ، و لدينا تعاون مستمر ومثمر معهم" .وطالب رئيس الشرطة الايرانية، "مواطنين بلاده المشاركين في مسيرة الأربعين لتقليص مدة المكوث في العراق لإفساح المجال للآخرين بالمشاركة "، مؤكدا أن "جميع الجهود تبذل لمنع تأخير المرور عبر المنافذ الحدودية و تطبيق الخطط الخاصة بالأمن وتسهيل عمليات الذهاب والإياب للزوار في أقصر وقت ممكن و جميع ذلك هو نتيجة التعاون والأخوّة بين شرطة البلدين".وأكد رادان، إن "هذه العلاقة الأخوية هي من نعم ذكرى الأربعين و خدمة أبا عبد الحسين (ع) ورغم كل التآمر من أعداء البلدين إلا أن الشعبين قريبان جداً مع بعضهما البعض".