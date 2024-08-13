(واع) تنشر تفاصيل اجتماع أندية دوري نجوم العراق

2024-08-13 02:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف أمين سر نادي الكرخ محمد إبراهيم، تفاصيل اجتماع أندية دوري نجوم العراق الذي عقد في مقر نادي الكرخ الرياضي.وقال إبراهيم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "نادي الكرخ الرياضي دعا أندية دوري نجوم العراق لعقد اجتماع لمناقشة إيجابيات وسلبيات الدوري للموسم الماضي"، مبينا أن "ممثلي 14 نادياً حضروا من أصل 20 نادياً".وأضاف، أن "إيجابيات الدوري في الموسم الماضي كانت كثيرة منها الفار والجوانب الفنية الاخرى والدعم الحكومي للاندية الذي أصبح 4 مليارات دينار وفي نفس الوقت كانت هنالك سلبيات منها اللائحة والانضباط واخطاء الحكام والنقل التلفزيوني وطول الدوري وضعف المباريات مما انعكس سلبيا على الدوري".وبين انه "تمت مناقشة جميع هذه الأمور وتم رفض مقترحات الاتحاد منها أخذ 150 مليون دينار، أي مليوني دينار عن كل عقد لاعب، ورفضنا أيضاً الفحص الذي يكون في مستشفيات معينة، بالإضافة إلى قضية عقود اللاعبين اقترحنا من سنة إلى سنتين، واقترحنا أيضاً الاهتمام بالفئات العمرية ومناقشة قلة الملاعب وأجور الحكام"، مؤكداً أن "هناك عوامل كثيرة تمت مناقشتها في الاجتماع وسيتم تقديمها للاتحاد يوم غد".وتابع، أنه "تم رفض مباريات البلي اوت وبلاي اوف لان الدوري طويل وممل وليس من المعقول ينتهي الدوري وبعده تجري مباريات بلي اوت "، منوها بأنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على هبوط فريقين وصعود فريقين من الممتاز إلى دوري النجوم".بدورهم، قدم ممثلو الأندية الحاضرين الشكر لرئيس الوزراء لما قدمه من دعم للأندية وكرة القدم وقراره بزيادة مستحقات الأندية إلى أربع مليارات دينار سنويا وكذلك دعمه للمنتخب الوطني ومشاركات المنتخبات الأخرى.كما شكر ممثلو الاندية اتحاد الكرة ورئيس الاتحاد عدنان درجال على إقامة دوري المحترفين في الموسم الماضيوطرح ممثلو الاندية عدة اسئلة واستفسارات عن الموسم الجديد، وضرورة تجاوز الاخطاء.