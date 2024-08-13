ليفربول يخطط لضم حارس من الليجا

2024-08-13 04:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد تقرير صحفي إنجليزي، أن ليفربول يدرس بجدية التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف.ولا يملك ليفربول في صفوفه حاليًا، سوى الحارسين أليسون بيكر وكايمهين كيليهر.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن ليفربول يفكر بجدية في التعاقد مع الجورجي جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا، ثم إعارته.وأضافت أن ليفربول لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، "لكن المحادثات مستمرة".وأشارت إلى أن فالنسيا قد حدد 30 مليون يورو لبيع مامارداشفيلي، ولم يحسم ليفربول قراره حتى الآن.وأكد التقرير أن حارس المرمى الجورجي يبدو حريصا على الانتقال إلى ليفربول، ويرحب بعد ذلك بالخروج على سبيل الإعارة.