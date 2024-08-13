الذهب ينخفض ​​بفعل التركيز على بيانات التضخم الأميركية

2024-08-13 08:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء مع جني الأرباح بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تقدم مزيدا من الرؤية بشأن القرار السياسي المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2462.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:59 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس آب في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسجل 2502.40 دولار للأوقية.

وينتظر المتعاملون صدور أرقام أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز في وقت لاحق من اليوم وأرقام أسعار المستهلك يوم الأربعاء لقياس احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلك ارتفاع الأسعار الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% على أساس شهري.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 27.67 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 933.96 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 914.25 دولارا.