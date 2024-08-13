أسعار النفط تتراجع لتكسر سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام

2024-08-13 08:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط قليلا، يوم الثلاثاء، لتكسر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 78 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 81.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 79.33 دولارا للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من 3% يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 4%.

وكان خفض توقعات أوبك لعام 2024 هو الأول منذ أن تم إجراؤه في يوليو 2023، ويأتي بعد علامات متزايدة على أن الطلب في الصين تخلف عن التوقعات بسبب انخفاض استهلاك الديزل بينما تعوق الأزمة في قطاع العقارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتستعد الأسواق أيضا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم، حيث يشعر المستثمرون الآن بالقلق من أن يؤدي رقم مؤشر أسعار المستهلك المنخفض للغاية إلى إثارة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.