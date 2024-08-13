بالوثيقة.. الصحة تفتح التقديم على دراسة البورد العربي وتحدد المشمولين

2024-08-13 08:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التقديم على لدراسة البورد العربي / تخصص دقيق أمراض الكلى/بالغين للعام الدراسي 2024-2025

المشمولون بالتقديم هم :

الاطباء الاختصاص الحاصلين على شهادة البورد (باطنية) ومدة التدريب في البرامج المذكور اعلاه هي (3) سنوات

يكون موعد الامتحان التنافسي هو 2024/9/1

حصول موافقة وزير الصحة على إلغاء شرط سنتي الخدمة بعد حصولهم على شهادة البورد في الامراض الباطنية

على الراغبين من المنتسبين بالتقديم للدراسة انفا رفع طلبات المتقدمين الى دائرة التخطيط ومن خلال البوابة الالكترونية حصرا من تاريخ صدور أعمام الوزارة ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/20

