آبل تؤجل فرض رسوم على الذكاء الاصطناعي حتى عام 2027

2024-08-13 08:24:17 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: تخطط شركة آبل لتأجيل فرض رسوم على بعض مميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها حتى عام 2027 على أقرب تقدير. وذكر المحلل مارك جورمان في نشرته الإخبارية أن الشركة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير مزايا متقدمة تستحق فرض رسوم عليها. وتأتي هذه الأنباء مع بدء طرح مجموعة مميزات الذكاء الاصطناعي...

