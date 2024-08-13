ليفربول يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة للتعاقد مع أحد نجومه

2024-08-13 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة- واعكشف تقرير صحفي عن إمكانية تخلي فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، عن جناحه الكولومبي لويس دياز، والذي دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة.ووجه نادي برشلونة بوصلته نحو الدولي لويس دياز، بعدما أوشك على خسارة صفقة الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو.وبحسب صحيفة "الأتلتيك"، فإن ليفربول لن يمانع في بيع دياز لفريق برشلونة أو أي فريق يرغب في ضمه مقابل 58 مليون يورو.ولعل السعر الذي حدده ليفربول، يساوي تقريبا ما ينوي برشلونة دفعه مقابل التعاقد مع نيكو ويليامز هذا الصيف.ووفقا للتقارير، فإن دياز نفسه يرحب بارتداء قميص "البلوغرانا"، حيث يعد أحد مشجعي الفريق الكتالوني منذ سنوات.وعاد لويس ياز مؤخرا إلى تدريبات "الريدز" بعد انتهاء عطلته عقب مشاركته مع منتخب كولومبيا في نهائي بطول كأس "كوبا أمريكا 2024".ويستعد لويس دياز (27 عاما) رفقة زملائه في ليفربول، لمواجهة فريق إبسويتش تاون، يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار "الريدز" ضمن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".المصدر: روسيا اليوم