بالرغم من تراجعها.. أسعار الذهب تبقى قرب أعلى مستوى بانتظار بيانات التضخم

2024-08-13 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأمريكي والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0455 بتوقيت بغداد، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2466.69 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من آب في وقت سابق من الجلسة.

فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2506.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.8607 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 917.10 دولار.





المصدر: وكالات