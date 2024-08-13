بعد مكاسب استمرت 5 أيام.. أسعار النفط تتراجع بضغط خفض أوبك

2024-08-13 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، بعد سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مع إعادة تركيز الأسواق على المخاوف بشأن الطلب بعد أن خفضت أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت بغداد، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.89 دولار للبرميل. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.63 دولار.

وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد عن أربعة بالمئة.

وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.

المصدر: وكالات