روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية لمحطة الفضاء الدولية في 2025

2024-08-13 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت جلافكوسمس ، وهي شركة تابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية روسكوسموس ، أن موسكو تخطط للقيام بمهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس في النصف الثاني من عام 2025 المقبل. وذكر بيان الشركة ، الذي نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء ، اليوم الاثنين إنه من المقرر أن تبدأ الرحلة في الربع الثالث أو الرابع من عام 2025 ، وسيتم الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية كازاخستان. وأوضحت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون حوالي 3 ساعات ، وستكون الإقامة المخطط لها في المحطة 10 أيام ، بينما سيكون إجمالي وقت التحضير للرحلة 10 أشهر ، وستكون فترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر. للاطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021