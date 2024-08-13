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روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية لمحطة الفضاء الدولية في 2025

روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية لمحطة الفضاء الدولية في 2025
روسيا تعتزم إطلاق مهمة سياحية لمحطة الفضاء الدولية في 2025
2024-08-13 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أعلنت جلافكوسمس ، وهي شركة تابعة لشركة الفضاء الروسية الحكومية روسكوسموس ، أن موسكو تخطط للقيام بمهمة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس في النصف الثاني من عام 2025 المقبل. وذكر بيان الشركة ، الذي نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء ، اليوم الاثنين إنه من المقرر أن تبدأ الرحلة في الربع الثالث أو الرابع من عام 2025 ، وسيتم الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية كازاخستان. وأوضحت أن مدة الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون حوالي 3 ساعات ، وستكون الإقامة المخطط لها في المحطة 10 أيام ، بينما سيكون إجمالي وقت التحضير للرحلة 10 أشهر ، وستكون فترة التحضير النشط للرحلة من 4 إلى 5 أشهر. للاطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021

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