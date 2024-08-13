الاعمار: مشروع ماء النهروان سيعمل بطاقة 4000 م3 في الثانية

2024-08-13 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، إن مشروع ماء النهروان سيعمل بطاقة 4000 م3 في الثانية وسيسهم في القضاء على شح المياه. وقال المدير العام للمديرية عمار عادل المالكي، إن مشروع ماء النهروان المركزي أحد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي والذي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتابعه وزير الإعمار، إذ يعمل هذا المشروع بطاقة تصميمية وإنتاجية تصل لـ 4000 متر مكعب بالساعة. وأضاف، أن المشروع كان متلكأ بصورة كلية حيث تمت أحالته منذ عام 2012 وشهد توقفات عديدة وتم سحب العمل من الشركة المنفذة وإحالته الى إحدى شركات الوزارة في عام 2021.