الكهرباء: اختيار 13 منطقة لاستخدام المقاييس الذكية

2024-08-13 09:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اختارت وزارة الكهرباء، 13 منطقة ببغداد والمحافظات لنصب المقاييس الذكية فيها، والتي أكدت أنها ستُسهم بتقنين استهلاك الطاقة . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارته وبعد أن شخَّصت وجود ضياع في كم كبير من الطاقة المجهزة للمواطنين، أعدت خطة خاصة لمعالجة المشكلات الناتجة عن الربط غير النظامي للشبكة واستخدام مقاييس كهربائية قديمة أو غير فعّالة. وكشف عن التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الطاقة النيابية، بهدف دعم الخطة المذكورة تمهيداً للتحوّل الذكي في الشبكة الوطنية، منوهاً بأنه تم اختيار 13 منطقة ببغداد والمحافظات لنصب المقاييس الذكية فيها، كخطوة تجريبية لتعميمها في جميع مناطق البلاد. وأكد موسى، أن الخطوة تهدف إلى تقنين الاستهلاك والسيطرة على الأحمال وتحقيق جباية دقيقة لتقليل ضياع التيار أثناء التجهيز، لافتاً إلى وجود متابعة وتقييم للمناطق التي طُبِّقت فيها المقاييس الذكية، لتطوير عملها وضمن الجهود المبذولة لدعم قطاع الطاقة في البلاد . وكانت وزارة الكهرباء، أكدت في وقت سابق، أن المشروع سيضمن التجهيز والخدمة الكاملة على مدار 24 ساعة.